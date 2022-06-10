Суд наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова*. Об этом в пятницу, 10 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал дом публициста, расположенный в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива.

По словам собеседника «ВМ», арест был наложен в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Накануне Невзоров* направил в Басманный суд апелляционную жалобу по поводу решения о своем заочном аресте. О том, что суд заочно арестовал журналиста по делу о дискредитации ВС РФ, стало известно 6 мая.

Напомним, что в конце марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.