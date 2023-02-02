Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву придет похолодание

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В эти выходные в столицу придет похолодание, в субботу днем столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов, а погода будет преимущественно облачная. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, прояснений погоды 4 февраля в городе ждать не стоит.

— В столице в субботу ночью будет минус 3–5 градусов. По области ночные значения опустятся до 6–8 градусов ниже нуля. А днем москвичей ждет 5–7 градусов ниже нуля. В субботу ночью ожидается снег, днем он ослабнет, а местами вообще прекратится. Ветер ожидается переменный со скоростью от четырех до семи метров в секунду, — сказал специалист.

В воскресенье, 5 февраля, по словам метеоролога, температурные показатели останутся на уровне субботних значений. Однако усилятся снегопады. Ветер будет дуть со скоростью от шести до девяти метров в секунду.

Александр Ильин также рассказал «ВМ», что пятница, 3 февраля, порадует москвичей небольшими плюсовыми температурами в дневное время, а также снегопадом. В этот день ожидается переменная облачность, солнце будет периодически появляться сквозь облака.