Младенца подбросили в поликлинику на юго-востоке Москвы

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Сотрудники детской городской поликлиники на юго-востоке столицы обнаружили в комнате для пеленания брошенного трехдневного младенца. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 2 февраля.

По словам собеседника «ВМ», рядом с малышкой находилась косметичка с документами. Обнаруженного младенца отправили в дом ребенка.

Еще одна женщина оставила младенца в подъезде жилого дома и скрылась. Вскоре горе-родительницу задержали. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.