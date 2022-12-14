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Женщине, бросившей ребенка в подъезде на юге Москвы, грозит до пяти лет лишения свободы

Степан Жирнов

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Женщине, бросившей ребенка в подъезде на юге Москвы, грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Паромная улица Карта всех событий

Женщине, которая оставила ребенка в подъезде на юге столицы, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, женщину обвиняют по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Это преступление относится к категории средней тяжести.

Преступление, о котором идет речь, произошло 10 декабря на улице Паромной. Женщина подбросила новорожденного ребенка в подъезд жилого дома и скрылась.

Вскоре подозреваемую задержали, несмотря на тщательную подготовку с ее стороны. Гражданку привезли в отделение Следственного комитета для допроса, на котором она во всем созналась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантку арестовали.

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