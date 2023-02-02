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Рогозин сообщил о прибытии первых роботов «Маркер» в зону СВО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогозин сообщил о прибытии первых роботов «Маркер» в зону СВО
Фото: Telegram / Дмитрий Рогозин

В зону проведения спецоперации на Украине прибыли первые четыре робота «Маркер», специалисты приступили к их настройке. Об этом сообщил бывший глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в четверг, 2 февраля.

— Первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения, — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / РОГОZИН

Прибытие роботов в зону СВО в январе анонсировал Рогозин. По его словам, в регионе будут проводиться тесты разведывательной и ударной версии разработки. Они оснащены противотанковыми ракетными комплексами и подвесным беспилотником.

«Маркер» — полностью автономный наземный робот на универсальной платформе. По мнению экспертов, он может стать настоящей грозой для натовских танков Abrams и Leopard. Что это за машина, чем он уникален и как будет уничтожать вражескую технику — в материале «Вечерней Москвы».

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