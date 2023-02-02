Появились подробности истории о младенце, брошенном в поликлинике на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Горе-мать, которая оставила дочку в поликлинике, вернулась за ней через пару часов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 2 февраля.

Не обнаружив ребенка в учреждении, женщина обратилась в полицию.

Как стало известно «ВМ», странное поведение матери связано с тем, что ребенок рожден не от законного мужа. Она не могла с ним вернуться домой, поэтому после родов женщина отправилась к знакомому в Подмосковье.

На следующий день мать прибыла в столицу и зашла в поликлинику для того, чтобы покормить малышку. Женщина планировала забежать домой и забрать документы, после чего отправиться к родителям. Именно для этого, по ее словам, она оставила ребенка одного в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.

Ранее появилась информация, что сотрудники детской поликлиники обнаружили в комнате для пеленания брошенного трехдневного младенца. Девочку отправили в дом ребенка.