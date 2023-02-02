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Первые договоры на новые квартиры по реновации заключили в Выхине-Жулебине

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первые договоры на новые квартиры по реновации заключили в Выхине-Жулебине
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

В районе Выхино-Жулебино 163 семьи выбрали квартиры в новостройках по программе реновации и начали оформлять необходимые документы. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, более 400 семьям из четырех старых домов были предложены равнозначные квартиры в новом доме на улице Академика Скрябина.

— После новогодних праздников они приступили к осмотру нового жилья. На данный момент почти половина жильцов уже выбрали квартиры для переезда, а шесть семей заключили договоры с департаментом городского имущества, — приводит слова Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Новое жилье по программе реновации на юго-западе Москвы в прошлом году получили более 1,8 тысячи семей. Из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе.

Также новостройку по реновации на 252 квартиры ввели в эксплуатацию в районе Новые Черемушки. В здании находятся 64 однокомнатные, 136 двухкомнатных и 52 трехкомнатные квартиры. Их общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров.

Недвижимость Жилье Район Выхино-Жулебино Реновация
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