Карпин назвал единственное «цензурное слово» для описания Дзюбы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Существует только одно слово, которым можно цензурно описать российского нападающего Артема Дзюбу. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

— Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие». Смешно читать, что наш конфликт с ним идет от того, что в моих командах может быть только одна звезда — сам Карпин, — поделился он.

Карьера Дзюбы в «Спартаке» была сложной в первую очередь из-за уровня конкуренции — ему приходилось отвоевывать место в основе у других нападающих красно-белых: Эммануэль Эменике, Юра Мовсисян, Ари и другие мешали ему пробиться в состав. Но периодически российскому голеадору удавалось выигрывать конкуренцию у них, поделился Карпин. Также специалист в интервью «Спорт-Экспрессу» добавил, что какой-либо войны у него с Дзюбой нет.

В ноябре футболист разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

22 мая стало известно, что Дзюба объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Нападающий поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените».