Минобороны: Войска России уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска

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Российские войска уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS в районе Краматорска. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе города Краматорска Донецкой народной республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США, — сказал он.

Кроме того, в районе некоторых населенных пунктов Запорожской области армия России ударила по складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.