Депутат МГД Гусева: Проекты развития территорий обеспечат экономический рост в районах Москвы

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Реализуемая по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина программа реорганизации бывших промзон будет ускорена, а число проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет увеличено в три раза. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

— Проекты комплексного развития — это решение застарелой проблемы бывших промзон в Москве. Эти площадки когда-то были производствами, где кипела жизнь, сейчас они не задействованы, их потенциал не используется в полной мере, — сказала парламентарий.

Она также добавила, что инициативы, связанные с КРТ, предлагают «уже готовое решение» — на таких площадках гармонично размещаются жилые и социальные объекты, а также промышленные предприятия, что, в свою очередь, создает дополнительные рабочие места.

По словам Гусевой, потенциальные инвесторы имеют высокий интерес к подобным проектам. Парламентарий также отметила, что формат участия в проекте КРТ может быть разным.

К примеру, на некоторых площадках реорганизацией занимаются городские операторы, а развитием еще шести территорий — правообладатели земли, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на улице Кетчерской проведут комплексное развитие трех неэффективно используемых территорий площадью около 19 гектаров. Суммарный объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей.