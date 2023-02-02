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Врач Ракша дала неочевидный совет по борьбе с постоянной усталостью

Евгений Белоусов
Общество
Врач Ракша дала неочевидный совет по борьбе с постоянной усталостью
Фото: Pexels

Причинами хронической усталости могут быть проблемы со здоровьем и несоблюдение принципов здорового образа жизни, в том числе и недостаток физической активности. Об этом заявила эндокринолог сервиса по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Александра Ракша.

— Поддержание водного баланса так же важно, как и питание. Потеря даже одного или двух процентов веса за счет жидкости может негативно сказаться на самочувствии. Вода передает питательные вещества клеткам, поэтому если ее не хватает, работа организма замедляется, — объяснила врач.

По словам эндокринолога, для поддержания бодрости необходимо движение. Только регулярная разминка позволит организму держать себя в тонусе и полностью функционировать.

Кроме того, следует урезать в рационе количество сладкого и фастфуда, ведь они приводят к снижению работоспособности и даже нарушениям памяти, передает слова Ракши «Лента.ру».

Иван-чай, или кипрей, — это фиолетовый цветок, из которого в Древней Руси готовили горячие и прохладные напитки. С давних пор это растение считалось панацеей от многих заболеваний. Однако и сейчас напиток не теряет своей популярности. «Вечерняя Москва» узнала о пользе и вреде этого чая.

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