От болезней и стресса: диетолог Соломатина раскрыла чудодейственные свойства иван-чая

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Иван-чай, или кипрей — это фиолетовый цветок, из которого в Древней Руси готовили горячие и прохладные напитки. С давних пор это растение считалось панацеей от многих заболеваний. Однако и сейчас напиток не теряет своей популярности. «Вечерняя Москва» узнала о пользе и вреде этого чая.

Полезный состав

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, кипрей — это настоящий набор витаминов и полезных микроэлементов.

— Даже в корневищах содержатся полезные углеводы пектин и крахмал, а также дубильные вещества и алкалоиды, — рассказала Соломатина. — Цветки иван-чая богаты витаминами B и С. Содержание последнего в составе растения в пять раз больше, чем в цитрусовых продуктах, и в шесть с половиной раз больше, чем в лимонном соке.

К тому же иван-чай содержит органические кислоты, фитостеролы и флавоноиды, отметила врач.

В состав растения входит набор минеральных веществ:

медь,

железо,

кальций,

марганец.

Чудодейственные свойства

Применяют растение для лечения болезней мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Наличие органических кислот в цветках способствует детоксикации организма. Флавоноиды помогают снять воспалительные процессы и оказывают обезболивающий эффект.

— Помимо прочего, кипрей успокаивает нервную систему, уменьшает агрессивность и стресс, обладает небольшим седативным свойством. Также отвар из растения является прекрасным профилактическим средством от развития онкологических болезней.

Женщинам напиток из иван-чая позволяет облегчить неприятные ощущения в период менструации, при симптомах менопаузы и при молочнице. Для мужского здоровья напиток тоже очень полезен. Кипрей оказывает антивоспалительное действие при болезнях простаты. Кроме того, растение повышает потенцию, отметила диетолог.

Противопоказания

Несмотря на то, что особых противопоказаний для применения растения нет, медики предупреждают, что злоупотребление отварами может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В связи с этим Соломатина рекомендует пить иван-чай с осторожностью.

— Начинайте с малых порций — 50 миллилитров отвара, чтобы исключить неприятные последствия. Чрезмерное употребление может изменить стул, может развиться сильная сонливость, повысится резко артериальное давление или начнется аллергия, — предупредила специалист.

Диетолог не рекомендует употреблять любые продукты с содержанием иван-чая беременным и кормящим женщинам, детям до шести лет, людям с аллергическим анамнезом.

— Тем, кто принимает седативные средства или жаропонижающее, тоже следует отказаться от иван-чая, — подчеркнула Соломатина.

К тому же при длительном приеме иван-чай может вызвать расстройство пищеварения, добавила врач.