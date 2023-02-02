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Приметы и советы

Терапевт Бурнацкая предупредила об опасностях приема просроченных лекарств

Александр Афонин
Общество
Терапевт Бурнацкая предупредила об опасностях приема просроченных лекарств
Фото: shutterstock

По истечении срока годности лекарства начинают терять свой терапевтический эффект и меняют химические свойства, что может оказать сильный вред для здоровья человека. Об этом заявила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

— Прием таких лекарственных препаратов может вызвать интоксикацию организма, а в тяжелых случаях — поражение отдельных органов или систем. Например, просроченные капли для глаз или для носа вместо облегчения состояний могут травмировать слизистую, — сказала она.

Также специалист рекомендует отказаться от приема лекарств без назначения врача. В этом случае препараты могут спровоцировать обострение хронических заболеваний или вызвать аллергическую реакцию, передает «Газета.ru».

До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил «Вечерней Москве», как выбрать достойный противовирусный препарат в аптеке.

По словам специалиста, каждый вирус лечится определенным препаратом. Однако если человек решил самостоятельно выбрать лекарство в аптеке, то нужно посмотреть инструкцию.

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