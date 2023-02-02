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Пожар произошел в бизнес-центре в центре Москвы
Москва, Тетеринский переулок 8 Карта всех событий
Пожар произошел в БЦ в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 февраля.
По данным ведомства, возгорание произошло на 12-м этаже дома № 8, расположенного в Тетеринском переулке.
Как сообщил «ВМ» источник, горела оконная рама. В результате возгорания никто не пострадал.
Еще один пожар произошел на рынке «Строймастер» в Новой Москве. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате один павильон был уничтожен огнем.
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