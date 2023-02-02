Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар произошел в бизнес-центре в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в бизнес-центре в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Тетеринский переулок 8 Карта всех событий

Пожар произошел в БЦ в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 февраля.

По данным ведомства, возгорание произошло на 12-м этаже дома № 8, расположенного в Тетеринском переулке.

Как сообщил «ВМ» источник, горела оконная рама. В результате возгорания никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на рынке «Строймастер» в Новой Москве. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате один павильон был уничтожен огнем.

МЧС Москва Центральный административный округ (ЦАО) Пожары Таганский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте