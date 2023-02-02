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Приметы и советы

Что известно о пожаре на рынке «Строймастер» в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Что известно о пожаре на рынке «Строймастер» в Новой Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр, с1 Карта всех событий

Утром в четверг, 2 февраля, на 21-м километре Киевского шоссе произошло возгорание в павильоне на строительном рынке «Строймастер». Что известно о пожаре на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».

Возгорание

Сообщение о пожаре поступило в службу «112» в 8:38. На место происшествия были высланы силы московского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В первое время существовала угроза распространения огня.

По прибытии сотрудники МЧС приступили к тушению огня в двухэтажном торговом павильоне. Для этого были поданы шесть водяных стволов, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Видео: Пресс-служба МЧС по Москве

Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, во время тушения возгорания движение на Киевском шоссе не было затруднено.

Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
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Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
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Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
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Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
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Фото: Пресс-служба МЧС по Москве

Пожар удалось локализовать в 9:49, а полностью ликвидировать в 9:57. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Последствия

Пожар практически полностью уничтожил павильон. Происшествием заинтересовалась прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. Ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Сотрудники прокуратуры не в первый раз исследуют территорию строительного рынка в Новой Москве, так как произошедший пожар — не единственный за последнее время. Предыдущее возгорание произошло 1 ноября 2022 года. Тогда площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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