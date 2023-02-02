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FT: На Украине пожаловались на нехватку истребителей и пилотов

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
FT: На Украине пожаловались на нехватку истребителей и пилотов
Фото: kyivcity.gov.ua

Истребители, комплектующие к ним, а также квалифицированные пилоты, умеющие управлять такой техникой, заканчиваются у ВСУ. Об этом в четверг, 2 февраля, Financial Times заявил украинский военный летчик с позывным Джус.

По его словам, имеющиеся у ВСУ самолеты были собраны еще в Советском Союзе, поэтому механики не могут «обслуживать их бесконечно». Помимо этого, Джус рассказал о неминуемом приближении того дня, когда у армии Украины закончатся боеприпасы и снаряды для истребителей.

Военный допустил, что в «недалеком будущем» страна может лишиться тактической авиации. Кроме того, он пожаловался на доставшиеся Украине в наследство от СССР истребители Миг-29.

По мнению Джуса, именно из-за устаревшей техники ему до сих пор не удалось сбить ни одной воздушной цели противника. Несмотря на это, авторы материала называют летчика асом.

Военнослужащий ко всему прочему признался в нехватке квалифицированных пилотов в рядах украинской армии. Через полгода настанет момент, когда в ВСУ останутся лишь «дедули-резервисты» вместо молодых пилотов, резюмировал Джус.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Вашингтон медлит с поставкой украинской стороне истребителей F-16 и насколько они опасны для российской армии.

Украина Авиация Истребители
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