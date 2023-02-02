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Музей Победы представил около 100 реликвий участников Сталинградской битвы

Евгений Белоусов
Город
Музей Победы представил около 100 реликвий участников Сталинградской битвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

К 80-летию победы в битве на Волге в Музее Победы открылась выставка «Ледяная петля Сталинграда». Об этом в четверг, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Сегодня в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, мы открываем выставку, которая рассказывает о ходе переломного сражения Великой Отечественной и Второй мировой войн, — сказал замдиректора музея вице-адмирал Федор Смуглин.

В экспозицию вошли около 100 подлинных предметов, связанных с историей битвы на Волге. Это фотографии, документы, фронтовые письма, печатные издания, вооружение, обмундирование, личные вещи героев сражения, в том числе прославленных полководцев.

Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы

Многие предметы, как уточняется, впервые представлены посетителям. Примечательно, что одной из первых, кто посетил новую выставку, была участница Сталинградской битвы Мария Рохлина.

2 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Пантеоне славы на Мамаевом кургане в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве.

До этого стало известно, что Музей Победы собрал более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы. Так, в проекте можно найти историю защитника Сталинграда младшего сержанта и телефониста Закира Сабировича Низамутдинова, который в августе 1942 года передал точные сведения об атаке вражеских танков по наблюдательному пункту.

Москва Сталинградская битва Музей Победы
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