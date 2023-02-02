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Сын Щербакова рассказал о состоянии госпитализированного отца

Евгений Белоусов
Общество
Сын Щербакова рассказал о состоянии госпитализированного отца
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Борис Щербаков, которого накануне госпитализировали во время репетиции в театре, чувствует себя намного лучше. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил сын артиста Василий Щербаков.

— Ему (Щербакову — прим. «ВМ») сделали все тесты — коронавируса нет. Сегодня он позвонил и достаточно бодрым голосом сказал, что его перевели в стационар, состояние стабилизировалось, — сказал он.

Щербаков, по информации сына, сейчас находится в Боткинской больнице, передает РБК. Жена артиста, актриса Татьяна Бронзова рассказала, что Щербаков был простужен, когда попал в больницу. Однако она совсем недавно разговаривала с ним, актер заверил супругу, что его состояние улучшилось, передает ТАСС.

Борис Щербаков был госпитализирован накануне. Как утверждал ряд Telegram-каналов, актера увезли на скорой прямо во время репетиции.

Позднее Василий Щербаков рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании. По его словам, изначально врачи выявили у него подозрение на ОРВИ. Однако после ряда исследований специалисты заподозрили проблемы по кардиологии и направили его на дополнительное обследование в Боткинскую больницу.

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