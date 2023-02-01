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Актера Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой в Санкт-Петербурге

Александр Афонин
Общество
Актера Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российского актера театра и кино Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции предстоящего спектакля в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

Народный артист России должен был принять участие в спектакле «Свободная пара», показ которого был запланирован на 1 февраля в доме культуры «Выборгский». После сообщения о госпитализации актера организаторы мероприятия отменили показ, добавили в Telegram-канале.

Накануне ряд СМИ сообщили, что российского музыканта Игоря Николаева госпитализировали в один из московских кардиоцентров с подозрением на инфаркт. Как утверждалось, 63-летний композитор находился в блоке интенсивной терапии, где ему проводили обследование.

Позже сам Игорь Николаев опроверг информацию о том, что он якобы попал в больницу с подозрением на инфаркт. Также о самочувствии музыканта рассказала и его директор. Опровергая слухи о возможной отмене мартовских концертов музыканта, она заявила, что никаких опасений нет.

Театры Госпитализация Борис Щербаков
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