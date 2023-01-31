Игоря Николаева госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт

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Российского музыканта Игоря Николаева госпитализировали в один из московских кардиоцентров с подозрением на инфаркт. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Telegram-канал «112».

Согласно представленной информации, на текущий момент 63-летний композитор находится в блоке интенсивной терапии. Сотрудники кардиоцентра проводят обследование народного артиста России, добавили в Telegram-канале.

До этого стало известно, что телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в больницу с диагностированными многочисленными переломами ребер. По словам его соседа художника Константина Мирошника, инцидент произошел в результате падения по дороге домой с работы.

Позже композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что Дроздов после госпитализации останется в больнице на ближайшую неделю. На данный момент телеведущий находится в обычной палате, где с ним постоянно сидит его дочь.

Помимо этого, сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель рассказала «ВМ», что информация о госпитализации вдовы артиста Нелли в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем является ложью. По ее словам, женщина недавно вернулась после концерта и чувствует себя хорошо.