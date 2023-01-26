«Что из этого?!»: сестра Кобзона прокомментировала информацию о госпитализации вдовы артиста

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Информация о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона Нелли в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем является ложью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила сестра Народного артиста РФ Гелена Кандель.

По ее словам, супруга Кобзона недавно вернулась после концерта и чувствует себя хорошо.

— Ничего не случилось, у нас все хорошо, Нелли Михайловна была на концерте Юрия Башмета, недавно вернулась, — сказала Кандель. — Если бы даже ее госпитализировали, что из этого?! Пусть она живет своей жизнью, как все нормальные люди. Пусть никто не беспокоится о ней, у нее есть люди, которые о ней заботятся.

Кандель добавила, что сейчас вдова Кобзона находится дома.

Данные о госпитализации супруги артиста ранее появились в СМИ. Сообщалось, что она попала в больницу из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что еще несколько дней назад 72-летняя вдова Народного артиста СССР почувствовала недомогание и слабость. Она попыталась справиться с этим собственными силами, однако лекарства не помогали. Тогда ей пришлось обратиться за помощью к кардиологам в Москве.