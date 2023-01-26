Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Что из этого?!»: сестра Кобзона прокомментировала информацию о госпитализации вдовы артиста

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Что из этого?!»: сестра Кобзона прокомментировала информацию о госпитализации вдовы артиста
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Информация о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона Нелли в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем является ложью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила сестра Народного артиста РФ Гелена Кандель.

По ее словам, супруга Кобзона недавно вернулась после концерта и чувствует себя хорошо.

— Ничего не случилось, у нас все хорошо, Нелли Михайловна была на концерте Юрия Башмета, недавно вернулась, — сказала Кандель. — Если бы даже ее госпитализировали, что из этого?! Пусть она живет своей жизнью, как все нормальные люди. Пусть никто не беспокоится о ней, у нее есть люди, которые о ней заботятся.

Кандель добавила, что сейчас вдова Кобзона находится дома.

Данные о госпитализации супруги артиста ранее появились в СМИ. Сообщалось, что она попала в больницу из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что еще несколько дней назад 72-летняя вдова Народного артиста СССР почувствовала недомогание и слабость. Она попыталась справиться с этим собственными силами, однако лекарства не помогали. Тогда ей пришлось обратиться за помощью к кардиологам в Москве.

Здоровье Иосиф Кобзон Нелли Кобзон Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте