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Приметы и советы

СМИ: Вдову Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем

Евгений Белоусов
Общество
СМИ: Вдову Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в четверг, 26 января.

Утверждается, что еще несколько дней назад 72-летняя вдова народного артиста СССР почувствовала недомогание и слабость. Она попыталась справиться с этим собственными силами, однако лекарства не помогали. Тогда ей пришлось обратиться за помощью к кардиологам в Москве, передает РЕН ТВ.

Сестра Кобзона Гелена Кандель заявила «Вечерней Москве», что информация о госпитализации Нелли Кобзон в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем является ложью.

По ее словам, вдова Кобзона недавно вернулась после концерта и чувствует себя хорошо. Кандель добавила, что сейчас та находится дома.

До этого заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский предположил, что на состояние его здоровья повлияли проклятия коллег по шоу-бизнесу. Актер рассказал, что об этом ему рассказала «психотерапевт и ясновидящая в одном лице», которую он встретил в медицинском учреждении.

25 января Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы после госпитализации с кровотечением.

24 января режиссера и актера Никиту Михалкова выписали из больницы. Сам он сообщил, что уже приступил к работе над новым выпуском своей авторской передачи «Бесогон», и пообещал скорую премьеру.

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