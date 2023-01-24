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Российского режиссера и актера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом сам именитый режиссер рассказал во вторник, 24 января.

— Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны, — написал Михалков в своем Telegram-канале.

Режиссер также сообщил, что он уже приступил к работе над новым выпуском своей авторской передачи «Бесогон» и пообещал скорую премьеру.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Его состояние тогда оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что кинематографист был доставлен в медучреждение с гриппом.

Сам же Михалков впервые вышел на связь 10 января и поблагодарил всех, кто беспокоился о нем в эти дни. Он также призвал доверять только проверенным источникам, если речь идет о состоянии его здоровья. 12 января российский дирижер Юрий Башмет рассказал, что режиссер пошел на поправку.