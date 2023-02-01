«Проблемы по кардиологии»: сын Щербакова раскрыл подробности госпитализации отца

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Российский актер Борис Щербаков, которого недавно срочно госпитализировали во время репетиции в театре, находится в сознании. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сын актера Василий.

— Из-за плохого самочувствия он отменил поездки. Врачи изначально выявили у него подозрение на ОРВИ, после ряда исследований, врачи заподозрили проблемы по кардиологии и направили на дополнительное обследование в Боткинскую больницу, — рассказал он.

По словам собеседника ВМ, еще сегодня Щербаков собирался отправиться в Санкт-Петербург, где должен был сыграть в одном спектакле с Народной артисткой России Марией Ароновой. Однако сейчас все ближайшие постановки с участием Щербакова отменены.

Василий Щербаков также высказал надежду на скорейшее выздоровление отца.

О госпитализации Щербакова ранее сообщили ряд Telegram-каналов. Как утверждалось, народного артиста России увезли на скорой прямо во время репетиции. После этого показ спектакля «Свободная пара» с его участием, который был запланирован на 1 февраля, был отменен. Вскоре Аронова подтвердила «Вечерней Москве» госпитализацию коллеги.