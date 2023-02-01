Коллеги Бориса Щербакова подтвердили его госпитализацию

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Российского актера Бориса Щербакова правда госпитализировали во время репетиции, вечером он должен был играть в театре. Об этом в среду, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила коллега артиста актриса Мария Аронова.

— Бориса госпитализировали, мы должны были спектакль играть. Подробности знает сын — Василий Щербаков, — сказала собеседница «ВМ».

О госпитализации Щербакова ранее сообщили ряд Telegram-каналов. Как утверждалось, народного артиста России увезли на скорой прямо во время репетиции. После этого показ спектакля «Свободная пара» с его участием, который был запланирован на 1 февраля, был отменен.

До этого стало известно, что телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с многочисленными переломами ребер. По словам его соседа художника Константина Мирошника, инцидент произошел в результате падения по дороге домой с работы.

По словам композитора Дмитрия Дунаева, после госпитализации ученый останется в больнице на неделю. На данный момент телеведущий находится в обычной палате, где с ним постоянно сидит его дочь.