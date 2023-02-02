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Микробиолог Плисов рассказал, кто находится в группе риска из-за вредоносных грибков

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Микробиолог Плисов рассказал, кто находится в группе риска из-за вредоносных грибков
Фото: Unsplash

Микробиолог Евгений Плисов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кто находится в группе риска из-за вредоносных грибков.

Специалист отметил, что плесень на постоянной основе окружает людей, и если человек не имеет серьезных проблем с иммунитетом, то никакого вреда от грибков он не ощутит.

По словам Плисова, такие организмы могут произрастать в обычной ванной или на среднестатистической кухне, но защитные функции организма помогут отразить атаку патогена. При этом микробиолог рассказал о категории людей, которая находится в группе риска.

— Речь идет о людях, переживших трансплантацию органов и имплантологию. Особую бдительность придется проявить и ВИЧ-инфицированным. Для них активность грибов действительно представляет опасность, как и любой патоген, — предупредил эксперт.

Он также подчеркнул, что для профилактики используются токсические препараты, антимикотики, которые могут помочь от грибкового поражения, однако прием таких медикаментов отрицательно сказывается на организме пациента.

Помимо этого, Плисов в разговоре с «ВМ» объяснил, могут ли из-за глобального потепления грибки стать более опасными для людей.

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