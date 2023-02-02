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Приметы и советы

«Мы ими дышим»: может ли глобальное потепление вызвать эпидемию грибковых заболеваний

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мы ими дышим»: может ли глобальное потепление вызвать эпидемию грибковых заболеваний
Фото: shutterstock

Микробиологи заявили, что из-за глобального потепления грибки станут более опасными для людей. По данным исследователей, подобная смена климата провоцирует мутацию патогенных грибков. Одним из примеров может являться Cryptococcus deneoformans. Мутация повысит как устойчивость к внешним факторам, так и увеличит болезнетворность. Насколько данное открытие опасно для человечества, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал микробиолог Евгений Плисов.

Как связаны грибки и глобальное потепление

В планетарном масштабе на биологические пространства грибок влияет очень сильно, сообщил специалист.

— Например, глобальное потепление спровоцировало гибель огромного количества земноводных существ, которые так же известны, как амфибии, — напомнил Плисов.

Кроме того, по всему миру гибнут живые существа, которые покрыты слизистой оболочкой. В том числе страдает растительный мир, отметил микробиолог.

— Можно сказать, что глобальное потепление, которое спровоцирует активность грибов, больше изменит окружающую экосистему, — считает Плисов. — И в меньшей степени затронет человека. В нашем организме достаточно защитных систем, чтобы создать барьер для проникновения грибка и распространения внутри.

Опасны ли грибки для человека

По словам собеседника «ВМ», плесень и без того постоянно окружает человека, и если нет серьезных проблем с иммунитетом, то никакого вреда от нее нет.

— Грибы растут в ванной, мы ими дышим, на кухне их тоже хватает. Но защитные механизмы организма позволяют побороть любые попытки патогена атаковать нас, — пояснил микробиолог.

Но вот есть категория людей, кто находится в группе риска и даже в случае эпидемии, им придется прибегнуть к профилактическим мерам, чтобы противостоять активности микозов.

— Речь идет о людях, переживших трансплантацию органов и имплантологию. Особую бдительность придется проявить и ВИЧ-инфицированным. Для них активность грибов действительно представляет опасность, как и любой патоген, — предупредил Плисов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что для профилактики используются серьезные токсические препараты, так называемые антимикотики, которые спасают от грибкового поражения, но их прием тяжело переносится организмом пациента.

В то же время эксперт исключил развитие серьезных грибковых эпидемий, которые, по мнению ученых, могут возникнуть в связи с глобальным потеплением.

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