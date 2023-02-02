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Собянин: Столичным промпредприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Столичным промпредприятиям доступно более 20 системных мер поддержки
Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Масштабная антикризисная программа по оказанию помощи бизнесу идет в столице. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Промышленным предприятиям и инвесторам, строящим в городе нежилые объекты, одобрены льготные кредиты на сумму более 214 миллиардов рублей. Финансовую поддержку получили 78 организаций из разных сфер. В них занято более 90 тысяч человек, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
4/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр добавил, что за время работы антикризисной программы ставка по льготным инвестиционным кредитам была снижена с девяти до трех процентов, а их максимальный размер увеличили до трех миллиардов рублей.

Собянин также отметил, что столичным промышленным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки, среди которых есть субсидии на возмещение части затрат по лизингу — до 100 миллионов рублей в год.

Также существуют субсидии на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования до 200 миллионов рублей в год, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям — до 100 миллионов рублей в год, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что до 2032 года территорию площадки «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» планируется увеличить почти в два раза — до 77 гектаров. В рамках работ площадь промышленных и деловых пространств расширится примерно до 1,4 миллиона квадратных метров.

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