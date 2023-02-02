Дополнительные остановки транспорта введут на Большом бульваре в Сколкове

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Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

С 3 февраля вводятся дополнительные остановки на Большом бульваре инновационного центра (ИЦ) Сколково. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Sk1 будет останавливаться на «Семейном парке» вместе с маршрутами Sk, 1147 и 1147с. Остановка у ледовой арены будет работать в обе стороны, в сторону Сибура она будет называться «Школа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, маршруты № 1147 и 1147с будут останавливаться на оттянутом развороте на остановках «Школа» и «Ледовая арена» вместе с Sk1. Это сделано для улучшения транспортного обслуживания Сколкова, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что с 28 января этого года автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы».

Так, автобусы будут начинать маршрут от улицы Винницкой, затем продолжат следовать по Раменскому бульвару и проспекту Вернадского. Конечной остановкой станет «Метро «Университет».