Как редкое имя влияет на судьбу человека и когда его стоит поменять

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Имя человека отвечает за его судьбу и личностный рост. А фамилия — за профессию и деятельность, которой занимались его предки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала столичная ведьма Алена Полынь.

По ее словам, редкие и древние имена могут приносить как удачу, так и несчастье для своего владельца.

— Редкое имя в зависимости от его энергетики может придавать сил, уверенности, — уточнила ведунья. — Но если вы чувствуете, что оно вам не приносит удачу, а одни лишь только беды, то есть смысл поменять свое имя на то, которое вам приятнее всего. В противном случае вы будете вечно страдать с редким, пусть даже и красивым именем.

В то же время ведунья предупредила, что со сменой имени происходят трансформации и во всех сферах жизни.

— Имя влияет на вашу личность. С новым именем у вас могут измениться житейские привычки, у вас могут возникнут иные предпочтения в еде, появится интерес к новым профессиям и хобби, — пояснила Полынь.

Собеседница «ВМ» также подчеркнула, что меняют судьбу не только имена, но и другие личные данные.

— Например, смена фамилии полностью меняет человеческую жизнь, так как идет замена по родовому, профессиональному и личностному каналу. Новое же отчество может помочь улучшить родовую программу, если семья была неблагополучной, — рассказала яснознающая.

В таком случае у человека появится более оптимистический жизненный сценарий, заключила ведьма.