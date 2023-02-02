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Расписание поездов на МЦД-1 изменится по ночам с 3 по 5 февраля

Евгений Жуков
Город
Расписание поездов на МЦД-1 изменится по ночам с 3 по 5 февраля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Савёловское направление Московской железной дороги, станция Марк Карта всех событий

В ночные часы с 3 по 5 февраля на Савеловском направлении МЦД-1 изменится расписание поездов из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В ночные часы с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье будут проводить работы по строительству ТПУ «Лианозово». Из-за этого поезда будут следовать в реверсивном режиме от Лобни до Марка, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в период с 23:00 до 05:30 с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье интервалы движения составов будут увеличены местами до одного часа, часть поездов будет вовсе отменена.

Кроме того, в связи со строительными работами был скорректирован график некоторых утренних и вечерних поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы по благоустройству территории станции Внуково МЦД-4 завершены на 85 процентов.

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