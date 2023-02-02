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США выступили за ограничение участия России и Белоруссии в спортивных состязаниях

Евгений Жуков
Спорт
США выступили за ограничение участия России и Белоруссии в спортивных состязаниях
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты выступают за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Белоруссии на международных спортивных состязаниях, в том числе олимпийских. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как МОК, решают допустить к участию атлетов из России и Белоруссии, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств, — сказала представитель Белого дома.

Кроме того, она подчеркнула, что «использование российского и белорусского флагов должно быть запрещено», передает ТАСС.

До этого МОК предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, не участвующих в поддержке спецоперации на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Вечерней Москве», что заявления МОК о том, что они рассмотрят вариант допуска российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию, на предстоящую Олимпиаду — вовсе не гарантия того, что такие условия будут выполнены со стороны комитета.

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