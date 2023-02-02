Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднее наступление весны

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Ежегодно 2 февраля в США традиционно отмечается День сурка. В этот день сурок по имени Фил из города Панксатони в Пенсильвании предсказывает погоду. В этом году пятикилограммового сурка достали из норы, и он предсказал поздний приход весны, передает Associated Press.

Считается, что если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

По легенде сурку Филу уже больше 170 лет, ведь первые упоминания о сурке с таким именем, предсказывающем погоду, датируются концом XIX века. Фил является самым известным сурком-предсказателем, однако в нескольких городах США и Канады есть местные предсказатели.

Традиция уходит корнями к глубокой древности, так, 2 февраля в Древнем Риме отмечался День ежа. Тогда римляне по поведению животного тоже узнавали погоду на приближающуюся весну.

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