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Пешеходный мост через Боровское шоссе отремонтируют в Новой Москве

Евгений Жуков
Город
Пешеходный мост через Боровское шоссе отремонтируют в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве отремонтируют пешеходный мост через Боровское шоссе и приспособят его для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что переход расположен около остановки общественного транспорта «Внуковское шоссе» в районе улицы Омская, дом 7а. По словам главы Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках проекта запланированы ремонтные работы существующей инфраструктуры объекта.

Кроме того, мост будет доукомплектован лифтовым оборудованием. Специалисты установят два пассажирских лифта и оборудуют их системой диспетчеризации и видеонаблюдения.

Мероприятия по обеспечению доступа для маломобильных граждан включают также устройство ограждений с поручнями и нанесение предупреждающего тактильного покрытия из контрастно окрашенного термопластика на площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Яковлева рассказала, что в Красносельском районе Москвы построят дом в рамках программы реновации. Территорию вокруг дома благоустроят: сделают проезды, тротуары, зоны для отдыха, а также спортивные и детские площадки.

Благоустройство Москва Район Внуково
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