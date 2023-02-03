МИД Франции заявил, что НАТО не ведет войну с Россией на Украине

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Франция и Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Россией. Такой точкой зрения поделились представители МИД Франции на брифинге для журналистов.

Во французском дипведомстве подчеркнули, что партнеры Пятой республики по НАТО, равно как и сам Париж «не воюют с Россией», пишет ТАСС.

— Эскалация наблюдается только со стороны РФ, — заявили в МИД Франции.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал слова официального представителя российской дипломатии Марии Захаровой об абсурдности заявления президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому возможная поставка истребителей Киеву не приведет к эскалации конфликта.

В минувший понедельник, 30 января, Захарова заявила, что такие слова «лишь повышают и без того неуемный аппетит режима» президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает агрессивную и воинственную риторику официальных лиц западных стран, которые в последнее время стали все чаще делать громкие заявления на тему украинского конфликта.