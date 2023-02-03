Том Харди получил роль в новом флагманском сериале от Apple

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» / 2015, Warner Bros.

Популярный британский актер Том Харди получил главную роль в пока еще не анонсированном сериале «Лазарь» от Apple+. Ему предстоит сыграть серийного маньяка-психопата, пишет в четверг, 2 февраля, портал Deadline.

По информации голливудских журналистов, герой Харди будет заключен в психиатрическую лечебницу после похищения детей. В этом медучреждении под прикрытием будет работать полицейский инспектор Саги Бауэр в исполнении Зази Битц («Джокер», «Атланта»).

По данным издания, отношения между центральными персонажами проекта будут вдохновлены культовой картиной «Молчание ягнят». Сценарий будет написан по мотивам серии детективов «Комиссар Йона Линна». Об официальной дате выхода проекта на данный момент не сообщается.

В конце января стали известны подробности инцидента, в котором серьезные повреждения получил голливудский актер Джереми Реннер, известный по ролям в фильмах киновселенной Marvel. По информации CNN, артист пострадал из-за снегоуборочной машины, когда пытался спасти племянника, на которого ехала техника.