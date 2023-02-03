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Danone может продать свои российские активы с возможностью обратного выкупа

Егор Провоторов
Финансы
Danone может продать свои российские активы с возможностью обратного выкупа
Фото: depositphotos

Французская компания Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью своих российских активов с возможностью обратного выкупа. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания, осведомленные о ходе обсуждения сделки, рассказали, что компания включила пункт обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе растительных напитков и молочной продукции.

Один из источников отметил, что инвесторам предложено от 75 процентов активов, а также, что Danone намерен сохранить долю и место в совете директоров российской компании после заключения сделки.

В сделку, по информации собеседников «Коммерсанта», должны войти только российские марки французского холдинга, такие как «Тема», «Растишка» и «Простоквашино». Предполагается, что среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, первый этап отбора интересантов подошел к концу.

В середине октября прошлого года стало известно, что Руководство французской продовольственной компании приняло решение передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.

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