Синоптик Ильин предупредил о росте атмосферного давления в Москве на выходных

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В выходные в столице ожидается рост атмосферного давления. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, согласно синоптической обстановке атмосферное давление будет расти к концу рабочей недели.

— Прогнозируемые средние значения на выходные дни составят 750 миллиметров ртутного столба. Значения вырастут на 7–9 единиц, — пояснил синоптик.

Также Ильин рассказал «ВМ», что с пятницы в столицу постепенно придут похолодание и снегопад. При этом ночные температуры в городе и области пока не будут слишком низкими. Значения будут находиться на отметке от одного до шести градусов ниже нуля. Однако уже с пятницы,3 февраля, высота снежного покрова вырастет с четырех до шести сантиметров. В воскресенье, 5 февраля, ветер приобретет более устойчивое направление.

Аномальное атмосферное давление может провоцировать изменения эмоционального фона, сонливость либо, наоборот, гиперактивность. О том, какую опасность оно представляет для человека и что делать, чтобы облегчить состояние, — в материале «ВМ».