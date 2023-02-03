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Директор ЦРУ заявил о приверженности Китая партнерству с Россией

Егор Провоторов
В мире
Директор ЦРУ заявил о приверженности Китая партнерству с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Китай сохраняет приверженность сотрудничеству с Россией. Таким мнением поделился в четверг, 2 февраля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Его слова в своем аккаунте в Twitter привела журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

Выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете, глава разведслужбы заявил, что Пекин все еще привержен своему партнерству с Москвой, несмотря на то что «очень не хочет» предоставлять российской стороне летальное оружие.

По информации агентства Reuters, директор ЦРУ также заявил, что было бы ошибкой недооценивать приверженность Китая и России своему двустороннему взаимодействию. При этом, по мнению Бернса, дружба Москвы и Пекина не является абсолютно безграничной.

На этом же мероприятии руководитель ЦРУ заявил, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом.

ЦРУ Россия США Китай
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