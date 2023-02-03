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Ракова: В Москве реализовали новую модель работы системы лучевой диагностики

Александр Афонин
Город
Ракова: В Москве реализовали новую модель работы системы лучевой диагностики
Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столичных поликлиниках реализовали новую модель работы системы лучевой диагностики, с помощью которой каждое второе исследование анализируют врачи единого референс-центра. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Расположение рентгенологов в одном здании позволяет быстро проводить необходимые экспертные консультации в самых сложных случаях. Время подготовки заключения сократилось в десятки раз — с 27,5 часа до 30 минут, — сказала она.

Заммэра добавила, что в рамках нового механизма снимки отправляются в единое облачное хранилище. Далее они распределяются по разным специальностям и модальностям. После этого специалисты сразу приступают к анализу полученных результатов.

Директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев отметил, что благодаря новым технологиям рентгенологи могут анализировать исследования в удаленном формате. Для их комфорта рабочие места оборудуют соответствующими станциями с виртуальными помощниками, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова рассказала, что столичные специалисты разработали новые стандарты для систем искусственного интеллекта в медицине и систем менеджмента качества. Новые требования вступили в силу с начала текущего года.

Анастасия Ракова здравоохрание Москва
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