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Горожанам напомнили, какими видами спорта можно заняться на ВДНХ

Александр Афонин
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Горожанам напомнили, какими видами спорта можно заняться на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Гости ВДНХ могут заняться более чем 20 видами спорта, среди которых катание на лыжах, хоккей, фигурное катание и многое другое. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Желающие прокатиться на лыжах могут посетить две трассы, расположенные в парке «Останкино». Длина основного маршрута составляет пять километров. Для юных москвичей также проложили детскую трассу протяженностью 500 метров.

Помимо этого, в парке «Останкино» регулярно проходят мастер-классы по хоккею, которые проводят профессиональные спортсмены и участники академии «Буран». Занятия можно посетить до 23 февраля по четвергам.

Гости катка на ВДНХ по вторникам и средам могут посетить утренние зарядки. А во вторник и четверг — детскую школу фигурного катания. При наличии билета на каток занятия будут проходить бесплатно.

Кроме того, на ВДНХ круглый год представлены и другие активности. Например, проект «Спортивные выходные», воркаут-площадки, веревочный парк Sky Town и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

На дворе зима, а значит, пришла пора «снежных» активностей. Одна из самых популярных — это горные лыжи. Но что делать, если вы живете в Москве, ни разу на них не катались и хотите научиться? Ответ на этот вопрос на собственном опыте узнал корреспондент «Вечерней Москвы».

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