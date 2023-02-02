«На палки не надейся!»: как научиться кататься на горных лыжах в Москве

Фото: Вечерняя Москва

На дворе зима, а значит, пришла пора «снежных» активностей. Одна из самых популярных — это горные лыжи. Но что делать, если вы живете в Москве, ни разу на них не катались и хотите научиться? Ответ на этот вопрос на собственном опыте узнал корреспондент «Вечерней Москвы».

Почти все горнолыжные склоны находятся в области. Вокруг столицы их довольно много — есть из чего выбрать. По совету знакомых остановился на Горнолыжном клубе Гая Северина, расположенном в деревне Чулково (18 километров от города по Новорязанскому шоссе).

Во время записи на занятие признался: «С горными лыжами я совершенно не знаком — ничего не знаю и не умею». Меня поспешили успокоить: «Не переживайте — всему научим».

Набор «новичка» оказался довольно простым:

непромокаемые штаны;

куртка;

перчатки.

Все остальное обещали выдать в прокате.

Наконец, утром буднего дня я оказался у склонов Чулково. Зашел в домик с надписью «Прокат», оставил там залог — права и паспорт — и побрел получать лыжный инвентарь. Сотрудник проката спросил мой рост, вес, размер ноги и через две минуты выдал лыжи, палки, шлем и ботинки. Все подошло почти идеально. Правда, с ботинками вышла небольшая загвоздка — надеть их без сноровки не так-то просто, — но и здесь мне довольно оперативно помогли.

1/2 Горнолыжный клуб в Чулково / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Склон Чулково / Фото: Вечерняя Москва

В полной экипировке вышел к подножью склона. Там меня уже ждал инструктор Алексей. Узнав, что я новичок, он воодушевился:

— Моя задача — сделать так, чтобы ты влюбился в горные лыжи. И потом рассекал на них по самым крутым склонам.

Перед тем как мы пошли на учебную трассу, он рассказал о геометрии и конструкции горных лыж. Потом была разминка. После нее я надел лыжи. В течение следующих полутора часов под руководством инструктора я выполнял упражнения с примечательными названиями — «утюжок», «фонарик», «солнышко». При этом с каждым разом мы поднимались все выше и выше по склону.

— На палки не надейся! Работай стопами! — рефреном повторял мой учитель.

За первое занятие меня научили базовому набору навыков — стойка, «закантовка», торможение «плугом», повороты. Но, конечно, для уверенного катания этого недостаточно.

Перед одним из последних заездов, в ходе которого мне полагалось «начертить» знак вопроса на склоне, мимо нас с Алексеем прошли сноубордисты.

— Знаешь, лыжники и сноубордисты друг друга не любят, — с улыбкой сказал он. — Ну я так считаю: горные лыжи — более солидны. На них олигархи в Куршавеле катаются.

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А я тем временем поймал себя на мысли, что никакой тяги к сноуборду у меня нет. Видимо, шутка о том, что все люди делятся на лыжников и сноубордистов, небезосновательна.

После занятия я поблагодарил своего инструктора — со своей задачей он справился великолепно! В этот момент к нам подошел пожилой мужчина (как выяснилось, ему 85 лет и он раньше сам был инструктором) с лыжами наперевес, он поздоровался с Алексеем и обратился ко мне:

— В горных лыжах что главное? Главное — начать, преодолеть страх падения, а дальше все само собой пойдет — втянешься.

Что же, так и есть. После первого успешного спуска вновь хочется испытать это ощущение скорости, драйва и шипенья снега под лыжами. По крайней мере попробовать стоит точно.

Кстати, цены в Чулково довольно демократичные: прокат полного комплекта инвентаря (лыжи, ботинки, палки, шлем) на два часа — 1700 рублей; часовое занятие с инструктором — 2500 рублей, двухчасовое — 4500 рублей.

Не стоит заранее без опыта катания приобретать горные лыжи и сноуборд. Сначала нужно опробовать на практике оба спортивных снаряда.

— Приезжайте и записывайтесь на занятие с инструктором. Потому что самому учиться крайне тяжело и небезопасно. Инструктор — это гарантия качественного и безопасного старта. Рекомендую брать два-три занятия с инструктором. И уже затем можно приезжать кататься самостоятельно, — советует управляющий горнолыжным клубом Илья Северин.