Столичные врачи выписали более 35 миллионов электронных рецептов за два года

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Врачи столичных больниц выписали более 35 миллионов электронных рецептов с момента запуска услуги. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Мы продолжаем развивать цифровые медицинские сервисы, в том числе работаем над тем, чтобы в городские поликлиники и аптечные пункты горожанам было просто и удобно обращаться. Проект по оформлению электронных рецептов с QR-кодом, заработавший в феврале 2021 года, был нацелен в первую очередь на создание максимально комфортных условий для пациентов, — сказал он.

Получить лекарства с помощью электронного рецепта можно в подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы аптеках и ряде коммерческих пунктов. Для этого достаточно показать QR-код или предъявить полис ОМС, передает официальный сайт мэра и правительства столицы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных поликлиниках реализовали новую модель работы системы лучевой диагностики. С ее помощью каждое второе исследование анализируют врачи единого референс-центра.