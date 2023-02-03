В Дептрансе рассказали об оборудовании кабины капитана новых электросудов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Для капитанов регулярного пассажирского речного электротранспорта в Москве создаются максимально комфортные условия работы, отметили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С началом речной навигации в столице будут запущены комфортные и экологичные электросуда. «Синичка», «Филька» и «Сетунь» уже проходят тестовые испытания на Москве-реке. Управлять транспортом будут опытные капитаны, в помощь которым – электронные ассистенты и передовые технологии в сфере речного пассажирского транспорта.

Рабочее место капитана — это комфортабельное эргономичное кресло, система климат-контроля, а также самое современное оборудование для управления судном. С помощью сенсорных панелей он сможет контролировать движение аппарели, освещение, а также системы кондиционирования, вентиляции и отопления на всем судне. Транспорт оснащен навигационным оборудованием, позволяет принимать спутниковые сигналы ГЛОНАСС и GPS, оперативно передавать информацию о координатах диспетчерским службам. Пульты дистанционного управления отвечают за двигатели левого и правого борта. В кабине капитана расположена кнопка аварийной остановки систем, в случае непредвиденных ситуаций. Также рабочее место оснащено судовым моноблоком, громкоговорителем и микрофоном для связи с диспетчерскими службами и другими судами, блоком управления движения.

— По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы готовимся к запуску регулярных речных электросудов. Первостепенной задачей в работе нового вида транспорта, также как наземного и метро, является безопасность пассажиров. Ещё на этапе строительства мы проводим множество тестовых испытаний, тщательно проверяем работу систем, панелей управления, навигационного оборудования. Только после прохождения всех проверок, которые продлятся от 4 до 6 месяцев, электросуда смогут начать работу на первом речном маршруте «Парк «Фили» — Киевский вокзал, – отметили в учреждении.