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Приметы и советы

Офтальмолог раскрыл секрет самой эффективной гимнастики для глаз

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог раскрыл секрет самой эффективной гимнастики для глаз
Фото: Pexels

Врач-офтальмолог Артем Фокин рассказал, как и когда нужно делать гимнастику для глаз.

Эксперт отметил, что длительная работа на близком расстоянии, особенно с экранами телефонов и компьютеров, негативно сказывается на зрении. Человеку становится сложно фокусироваться на предметах, которые находятся на разных расстояниях.

При работе за компьютером стоит делать небольшие перерывы и выполнять простые упражнения.

— Вытяните руку перед собой, посмотрите сначала на большой палец, затем вдаль, на горизонт. Удерживайте взгляд в каждом положении по 10 секунд. Повторите это 10–15 раз, — рассказал он в комментарии Life.ru.

До этого врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе рассказала о симптомах катаракты. Затуманивание зрения — яркий признак такого заболевания. Кроме того, у человека может возникать потребность в более ярком освещении, передает ФАН.

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова.

офтальмология глаза Зрение
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