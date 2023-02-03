Дом на 102 квартиры построят по программе реновации в Акулове

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, посёлок Акулово Карта всех событий

В поселке Акулово построят дом в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Согласно проектным решениям, предусмотрено строительство двухсекционного дома в поселке Акулово. Из 102 квартир 24 будут однокомнатными, 65 — двухкомнатными, 11 — трехкомнатными и две — четырехкомнатными. Стоит отметить, что в квартирах запроектированы лоджии, — рассказала она.

На первом этаже в каждой секции будут сделаны вестибюль, колясочная, лифтовой холл, двойной тамбур, также там повесят почтовые ящики.

В самих квартирах будет выполнена внутренняя отделка: оштукатурят, окрасят стены, облицуют плиткой кухню и санузел, поклеят обои и покроют пол ламинатом. Специалисты установят розетки, выключатели, кухонную плиту и сантехнику, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Красносельском районе по программе реновации построят дом на 237 квартир. В новостройке предусмотрено 48 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 56 трехкомнатных, пять четырехкомнатных и три пятикомнатные квартиры.