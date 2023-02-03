Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом на 102 квартиры построят по программе реновации в Акулове

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 102 квартиры построят по программе реновации в Акулове
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, посёлок Акулово Карта всех событий

В поселке Акулово построят дом в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Согласно проектным решениям, предусмотрено строительство двухсекционного дома в поселке Акулово. Из 102 квартир 24 будут однокомнатными, 65 — двухкомнатными, 11 — трехкомнатными и две — четырехкомнатными. Стоит отметить, что в квартирах запроектированы лоджии, — рассказала она.

На первом этаже в каждой секции будут сделаны вестибюль, колясочная, лифтовой холл, двойной тамбур, также там повесят почтовые ящики.

В самих квартирах будет выполнена внутренняя отделка: оштукатурят, окрасят стены, облицуют плиткой кухню и санузел, поклеят обои и покроют пол ламинатом. Специалисты установят розетки, выключатели, кухонную плиту и сантехнику, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Красносельском районе по программе реновации построят дом на 237 квартир. В новостройке предусмотрено 48 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 56 трехкомнатных, пять четырехкомнатных и три пятикомнатные квартиры.

Строительство Недвижимость Жилье Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте