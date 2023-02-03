Агроном Викулов рассказал, когда нужно сеять рассаду

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Агроном Владимир Викулов рассказал, когда нужно сеять рассаду, чтобы получить хороший урожай.

Эксперт пояснил, что время всхода сеянцев разных культур отличается, поэтому важно исходить из того, когда уже подросшую рассаду необходимо сажать в открытый грунт или теплицу. Для полноценного созревания, например, перцам и баклажанам нужно 40–50 дней. Огурцы начинают цвести через 1,5 месяца, а помидоры прорастают примерно через 20 дней.

Поэтому торопиться закладывать зерна будущих овощей в землю Викулов не рекомендует. Оптимальным временем для этого процесса он называет середину марта. Если начать сеять рассаду сейчас, то культуры перерастут до времени высадки в грунт.

Первыми, по словам агронома, лучше сеять семена перца и баклажана, так как они будут созревать дольше остальных. Затем уже можно приступать к разведению огурцов и помидоров, сообщает издание «Невские новости».

До этого агрономы Петербурга рассказали, как они делают так, чтобы растения цвели раньше положенного срока. В частности, они ускоряют цветение сирени. Делают это не только в Ботаническом саду, но и в Царском селе, в оранжерее Александровского парка, сообщает МИР 24.

Свыше 56 миллионов цветов посадят в столице весной и летом. Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.