Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Производитель роботизированных комплексов получил от Москвы льготный заем

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Производитель роботизированных комплексов получил от Москвы льготный заем
Фото: Пресс-служба

Столичный производитель роботизированных комплексов «Интеллектуальные Робот Системы» получил от города льготный заем в размере 100 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 февраля.

— Столичный производитель роботизированных комплексов получил от города заем в 100 миллионов рублей на развитие экспорта по льготной ставке 5,5 процента годовых. Средства предоставлены предприятию на пять лет, — сказал он.

Благодаря данной поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с 7,1 до 200 миллионов рублей. Средства были предоставлены производителю в рамках продукта «Экспорт» от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около 10 видов займов.

По словам директора компании «Интеллектуальные Робот Системы» Антона Бычковского, полученные от города средства будут способствовать развитию производства и потенциала предприятия.

До этого Ефимов сообщил, что город выделил льготный заем на 200 миллионов рублей для столичного производителя косметических средств «БИГ» на развитие экспортной деятельности.

«БИГ» разрабатывает и выпускает шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос под собственными брендами и на условиях контрактного производства.

Бизнес Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте