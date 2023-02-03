Ефимов: Производитель роботизированных комплексов получил от Москвы льготный заем

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Столичный производитель роботизированных комплексов «Интеллектуальные Робот Системы» получил от города льготный заем в размере 100 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 февраля.

— Столичный производитель роботизированных комплексов получил от города заем в 100 миллионов рублей на развитие экспорта по льготной ставке 5,5 процента годовых. Средства предоставлены предприятию на пять лет, — сказал он.

Благодаря данной поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с 7,1 до 200 миллионов рублей. Средства были предоставлены производителю в рамках продукта «Экспорт» от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около 10 видов займов.

По словам директора компании «Интеллектуальные Робот Системы» Антона Бычковского, полученные от города средства будут способствовать развитию производства и потенциала предприятия.

До этого Ефимов сообщил, что город выделил льготный заем на 200 миллионов рублей для столичного производителя косметических средств «БИГ» на развитие экспортной деятельности.

«БИГ» разрабатывает и выпускает шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос под собственными брендами и на условиях контрактного производства.