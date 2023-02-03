Когда закончится пандемия коронавируса

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Скоро коронавирус превратится в сезонное заболевание, а его летальность будет минимальной. В следующем году придет конец пандемии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса, которые вызовут очередной подъем заболеваемости. Тем не менее они не будут иметь высокую летальность.

— Сейчас в большинстве стран вспышка коронавируса сходит на нет. В том числе в Южной Корее и Японии, где выявлено очень большое число зараженных. Я не исключаю, что в будущем могут появиться новые варианты коронавируса, которые спровоцируют новую вспышку заболеваемости. Однако маловероятно, что новые штаммы будут иметь высокую летальность. Это свойство не требуется эволюционному вирусу, — объяснил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что новые штаммы могут быть более заразными, но коллективный иммунитет поможет переносить заболевание в легкой форме.

— Я считаю, что могут возникнуть более заразные варианты коронавируса. Но учитывая, что большинство людей уже сделали вакцинацию или переболели, то коллективный иммунитет хорошо развит. Я уверен, что больших вспышек в будущем больше не будет, — заявил специалист.

Как отметил вирусолог, в этом году пандемия должна постепенно закончиться. Однако сам коронавирус останется с нами навсегда.

— Коронавирус превратится в сезонное заболевание. Он никуда не уйдет и останется с нами, но будет в форме обычных респираторных вирусных заболеваний. Я думаю, что в этом году будет происходить переход вируса в эту форму, — заключил Альтштейн.

А врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19.