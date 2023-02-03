Названы самые опасные виды рака для мужчин и женщин

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Согласно статистике онкозаболеваний и смертности от них, для мужчин наиболее опасным является рак легких, для женщин — рак молочной железы, при этом любой рак может быть потенциально фатальным. Об этом рассказал онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Врач отметил, что у большого процента пациентов в России онкология диагностируется на поздней стадии. При этом благодаря программам ранней диагностики ситуация в последние годы несколько улучшается.

Врач уточнил, что онкозаболевания чрезвычайно многообразны. В одном и том же органе могут возникать опухоли совершенно разного типа и строения, и принципы лечения этих опухолей могут различаться.

Специалист добавил, что на сегодняшний день нет универсального лекарства от всех видов онкологии. Ученые продолжают разработки по отдельным видам образований, передает РИАМО.

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